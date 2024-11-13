Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:38, 13 ноября 2024Забота о себе

Врач раскрыла связь между стрессом и риском болезни Альцгеймера

Невролог Зинчева: хронический стресс сильно повышает риск болезни Альцгеймера
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Если стресс становится хроническим, он приводит к значительным изменениям в работе мозга, что сильно повышает риск развития болезни Альцгеймера, заявила врач-невролог Ольга Зинчева. Она раскрыла эту связь в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Зинчевой, в стрессовых ситуациях мозг провоцирует выработку гормонов адреналина и кортизола. Из-за этого сердце начинает биться чаще, уровень кислорода в крови повышается, а мозг начинает работать быстрее — такая встряска необходима ему, чтобы быстрее справиться с трудной задачей или принять решение в условиях опасности, объяснила врач.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

Однако, как отметила невролог, если стресс становится хроническим это негативно влияет как на здоровье в целом, так и на работу мозга. Например, из-за длительного нервного перенапряжения у человека могут начаться проблемы с краткосрочной памятью, запоминанием новой информации, а также развиться бессонница и, как следствие, эмоциональные и когнитивные проблемы. «Кроме того, хронический стресс может повлиять на процесс старения клеток мозга, что ведет к риску развития такого заболевания, как болезнь Альцгеймера», — предупредила Зинчева.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников дал советы для снижения риска слабоумия в старости. Он заявил, что для профилактики деменции необходимо контролировать уровень артериального давления, включить в рацион питания морскую рыбу, а также посещать театры.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Исламский джихад» показал новое видео с похищенным россиянином. Мужчина заявил, что боится за свою жизнь и хочет домой

      Звезда сериала «Беспринципные» захотела похудеть с помощью аналога «Оземпика»

      В российском регионе спасли краснокнижную птицу

      Москвичам пообещали теплый ноябрь

      Дезертир с СВО совершил под наркотиками три вооруженных разбоя за утро

      Черчесов пошутил об ошибке журналиста в его отчестве

      Россиян предостерегли от покупки токсичных новогодних елок

      Врач раскрыла связь между стрессом и риском болезни Альцгеймера

      Помилованная Путиным Савченко призвала проверить депутата-критика ВСУ

      Раскрыты подробности о «Пионах» с американскими снарядами у ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше