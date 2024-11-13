Врач раскрыла связь между стрессом и риском болезни Альцгеймера

Невролог Зинчева: хронический стресс сильно повышает риск болезни Альцгеймера

Если стресс становится хроническим, он приводит к значительным изменениям в работе мозга, что сильно повышает риск развития болезни Альцгеймера, заявила врач-невролог Ольга Зинчева. Она раскрыла эту связь в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Зинчевой, в стрессовых ситуациях мозг провоцирует выработку гормонов адреналина и кортизола. Из-за этого сердце начинает биться чаще, уровень кислорода в крови повышается, а мозг начинает работать быстрее — такая встряска необходима ему, чтобы быстрее справиться с трудной задачей или принять решение в условиях опасности, объяснила врач.

Однако, как отметила невролог, если стресс становится хроническим это негативно влияет как на здоровье в целом, так и на работу мозга. Например, из-за длительного нервного перенапряжения у человека могут начаться проблемы с краткосрочной памятью, запоминанием новой информации, а также развиться бессонница и, как следствие, эмоциональные и когнитивные проблемы. «Кроме того, хронический стресс может повлиять на процесс старения клеток мозга, что ведет к риску развития такого заболевания, как болезнь Альцгеймера», — предупредила Зинчева.

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