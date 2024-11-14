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12:04, 14 ноября 2024Культура

Рэпера Noize MC оштрафовали за дискредитацию армии России

Рэпера Noize MC оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Тверской суд Москвы назначил рэперу Ивану Алексееву (признан в России иноагентом), известному как Noize MC, административный штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Артист был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России»).

Ранее Noize MC потребовали признать террористом и экстремистом за его выступление на концерте в Валенсии в футболке украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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