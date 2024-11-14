Рэпера Noize MC оштрафовали за дискредитацию армии России

Рэпера Noize MC оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии

Тверской суд Москвы назначил рэперу Ивану Алексееву (признан в России иноагентом), известному как Noize MC, административный штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Артист был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России»).

Ранее Noize MC потребовали признать террористом и экстремистом за его выступление на концерте в Валенсии в футболке украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).