Россиянам назвали способ сэкономить в холодное время года

Депутат Якубовский: открытые окна в подъездах могут сэкономить семейный бюджет

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости назвали россиянам способ сэкономить в холодное время года.

По словам парламентария, необходимо внимательно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты, так как такие теплопотери могут ощутимо сказаться на расходах семейного бюджета — до 10 процентов экономии.

Помимо этого, как отметил Якубовский, открытые окна в подъездах могут привести к разморозке стояка и серьезным неудобствам для всего многоквартирного дома. Депутат подчеркнул, что, если энергоэффективность дома низкая, то счета за тепло могут расти еще больше, причем для всех жильцов.

Ранее директор IT-компании «Юникорн» Светлана Перминова рассказала, что установка устройств системы «умного дома» поможет существенно сэкономить на оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).