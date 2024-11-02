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05:01, 2 ноября 2024Экономика

Назван способ платить меньше за услуги ЖКХ

IT-эксперт Перминова: устройства умного дома помогут сэкономить на ЖКУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Установка устройств системы «умного дома» поможет существенно сэкономить на оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), рассказала директор IT-компании «Юникорн» Светлана Перминова. Способ платить меньше за коммуналку эксперт назвала «Ленте.ру»

«Лучший способ сэкономить при пользовании ЖКУ — это не тратить лишнее, а платить ровно столько, сколько потребляешь. Современные устройства поквартирной автоматизации позволяют оптимизировать потребление воды, тепла и электричества. С помощью умных устройств можно установить расход коммунальных услуг под индивидуальные нужды», — рассказала Перминова.

Хорошие результаты экономии показывают умные приборы при потреблении тепла. Работа всего оборудования, отвечающего за микроклимат помещения, может быть объединена под единое управление. Отопительные приборы (радиаторы, теплые полы) становятся частью единой системы климатического контроля, в которую также входят кондиционирование и вентиляция, системы очистки воздуха и регулирования влажности, шторы на окнах

Светлана Перминовадиректор IT-компании «Юникорн»

Она также подчеркнула, что в современных жилых комплексах предусмотрена возможность самостоятельно регулировать подачу тепла в квартиру в любое время года независимо от других жильцов. Собеседница «Ленты.ру» добавила, что для этого используются индивидуальные тепловые пункты, термоголовки или термостаты.

«Управление такой системой может осуществляться дистанционно через мобильное приложение или с помощью голосовых ассистентов. Пользователь может настроить комфортный для себя температурный режим и запускать сценарии по отоплению квартиры только тогда, когда это необходимо. На основании собранных с датчиков данных и выбранного режима система сама решает, когда запустить или выключить отопление. Или же, например, во время отъезда жильцов можно понизить температуру в квартире. Эффективное расходование тепла с использованием умных устройств в зимние месяцы позволяет снизить размер платы за отопление до 20-30 процентов», — заключила специалист.

Ранее стало известно, что долг россиян за ЖКХ снижается на протяжении двух лет и в настоящее время достиг 833 миллиарда рублей. Собираемость же в среднем по стране увеличилась и в настоящее время составляет 101 процент.

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