Россиянам назвали время прихода зимы

Синоптик Позднякова: зима придет в Центральную Россию 23 ноября

Метеорологическая зима, как ожидается, придет в регионы Центральной России после 23 ноября. Об этом в Telegram-канале рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По народным приметам, в Средней полосе России зима устанавливается после Михайлова дня, 21 ноября, напомнила синоптик. В это время приходят морозы, а землю укрывает снег. Позднякова напомнила, что в 2023 году снежный покров образовался уже утром 22 ноября, а к концу ноября высота его достигла 18 сантиметров. Последняя декада ноября отметилась отрицательной средней суточной температурой в пределах минус 2-7 градусов.

Ожидается, что в этом году погода может развиваться по схожему сценарию: понижение температуры воздуха до отрицательных средних суточных значений наступит после 23 ноября. Однако минимальная температура ожидается на уровне минус трех градусов.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предсказала в столице зиму с аномально теплой погодой. Согласно долгосрочным прогнозам, в декабре и январе температура воздуха в Москве ожидается выше нормы на 1-3 градуса, февраль и март также отметятся температурными показателями с положительными аномалиями.