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15:13, 13 ноября 2024Экономика

В Москве летние веранды будут работать зимой

Собянин разрешил рестораторам не убирать веранды на зиму
Мария Черкасова

Фото: АГН «Москва»

В Москве летние веранды кафе и ресторанов впервые не будут убирать на зимний период. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщает mos.ru.

Владельцев обязали очищать веранды от снега и наледи и убирать прилегающую территорию в радиусе пяти метров. Ожидается, что нововведение снизит финансовую нагрузку на заведения общепита, поскольку у владельцев не будет расходов на осенний демонтаж и весенний монтаж сооружений.

Раньше кафе и ресторанам уже разрешали не убирать веранды на зиму, однако ими было запрещено пользоваться. Этой зимой веранды впервые смогут продолжить работу.

Отмечается, что сезонные веранды работают зимой во многих городах мира, в том числе находящихся в северных широтах.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предсказала в столице зиму с аномально теплой погодой. Согласно долгосрочным прогнозам, в декабре и январе температура воздуха в Москве ожидается выше нормы на 1-3 градуса, февраль и март также отметятся температурными показателями с положительными аномалиями.

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