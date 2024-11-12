Москвичам пообещали теплую зиму

Синоптик Позднякова: зима в столице окажется аномально теплой

Согласно долгосрочным прогнозам, зима в столице ожидается с погодной положительной аномалией — столбики термометров будут держаться на отметках выше нормы. Об этом у себя в Telegram-канале рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В декабре и январе температура воздуха в Москве ожидается выше нормы на 1-3 градуса. В январе днем наиболее вероятен избыток осадков. Согласно некоторым моделям долгосрочных расчетов, в декабре месячная сумма осадков будет превышена почти на 20 процентов. В феврале и марте — месяцах с наименьшим количеством осадков в году — дефицит осадков в столице возможен с вероятностью только 20-30 процентов. В эти месяцы также ожидается температура выше нормы. В целом зима выдастся теплой с наибольшем количеством осадков в январе. Что касается положительной погодной аномалии, она держится с июня 2024 года и продлится как минимум до марта 2025 года.

В то же время во второй половине ноября также ожидается положительная температурная аномалия в 2-3 градуса. Количество осадков при этом окажется на уровне нормы. На неделе в столице ожидается мокрый снег и снижение атмосферного давления.