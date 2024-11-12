В Москве упадет давление и выпадет снег

Синоптик Шувалов: в столице ожидается понижение давления и мокрый снег

На неделе в столице ожидается мокрый снег и снижение атмосферного давления. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

При этом погода останется такой же облачной и пасмурной. Атмосферное давление резко упадет в среду, 13 ноября. С четверга, 14 ноября, «будет опускаться атмосферный фронт». В ночь на пятницу, 15 ноября, в Москве пойдет мокрый снег с дождем.

Температура на неделе будет колебаться несильно, держась на отметке около нуля градусов. В ночные часы ожидается слабый минус, днем — слабый плюс. «То есть [Москву ожидает] такая глухая осень в ее изначальном понимании», — подытожил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал в Центральной России мягкую и снежную зиму. Холода, по его прогнозам, наступят только в декабре.