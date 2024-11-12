Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:02, 12 ноября 2024Экономика

В Москве упадет давление и выпадет снег

Синоптик Шувалов: в столице ожидается понижение давления и мокрый снег
Мария Черкасова

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

На неделе в столице ожидается мокрый снег и снижение атмосферного давления. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

При этом погода останется такой же облачной и пасмурной. Атмосферное давление резко упадет в среду, 13 ноября. С четверга, 14 ноября, «будет опускаться атмосферный фронт». В ночь на пятницу, 15 ноября, в Москве пойдет мокрый снег с дождем.

Температура на неделе будет колебаться несильно, держась на отметке около нуля градусов. В ночные часы ожидается слабый минус, днем — слабый плюс. «То есть [Москву ожидает] такая глухая осень в ее изначальном понимании», — подытожил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал в Центральной России мягкую и снежную зиму. Холода, по его прогнозам, наступят только в декабре.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО поражены темпами производства российской авиации. Что на Западе говорят об истребителях Су-35 и Су-57?

      Россиянки пожаловались на холод в палатах больницы для недоношенных детей

      Впавший в кому после аварии главред Readovka пришел в сознание

      Автобус сломал крыло пассажирского самолета в аэропорту и попал на видео

      Москвичей предупредили об аномальном Новом годе

      Дела задержанных за потасовку у парламента в Абхазии передали в суд

      В России оценили способность Трампа повлиять на украинский конфликт до инаугурации

      Рижский вокзал в Москве оценили в 1 миллиард рублей

      В Москве упадет давление и выпадет снег

      Россия рассказала о поставках оборудования для индийской пилотируемой программы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше