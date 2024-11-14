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18:02, 14 ноября 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Египте на Новый год

АТОР: туры «все включено» в Египет на Новый год стоят от 220 тысяч рублей
Алина Черненко

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

За туры «все включено» в Египет на Новый год придется отдать примерно от 220 тысяч рублей за двоих. Стоимость отдыха в популярной арабской стране раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным компании Space Travel, в такую сумму обойдутся туры, включающие перелет чартером Red Sea Airways и проживание в отелях хорошего уровня, на шесть ночей с заездом 30 декабря. Отдых в премиальных отелях будет стоить дороже — от 330 тысяч рублей за двоих.

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Представители туроператора Fun&Sun добавили, что выгоднее всего получится купить тур с вылетом 25 декабря на семь-восемь ночей. В этом случае получится сэкономить бюджет поездки на 5-15 процентов.

В АТОР также предупредили, что многие отели Хургады и Шарм-эш-Шейха просят доплату за новогодние банкеты. Ее размер отличается в зависимости от категории гостиницы и может составлять от 30 до 150 долларов (примерно от 2,9 до 14,8 тысячи рублей) на ребенка и от 45 до 300 долларов (примерно от 4,4 до 29,7 тысячи рублей) на взрослого.

Ранее россиянам раскрыли стоимость зимнего отдыха «все включено» в Объединенных Арабских Эмиратах. Недельная поездка в пятизвездочный отель в этой стране стоит от 287 тысяч рублей на двух взрослых с ребенком.

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