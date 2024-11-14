Россияне назвали необходимую для начала новой жизни сумму

«Профи.ру»: россиянам необходимо 700 тысяч рублей для начала новой жизни

Россияне назвали сумму, которая необходима им для начала новой жизни. Пресс-релиз от «Профи.ру» на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно исследованию, проведенному среди 5000 мужчин и женщин от 18 до 65 лет по всей России, большинство респондентов закладывают на расходы ради нового старта более 700 тысяч рублей. Среди основных затрат они выделяют смену места жительства и внешнего вида, а также услуги специалистов по психологической поддержке.

Отмечается, что 78 процентов опрошенных хотели бы начать все с нуля. И если большинство россиян считают 700 тысяч рублей оптимальной суммой, то другие 28 процентов называют сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Еще 15 процентов — от 100 до 300 тысяч рублей. При этом менее пяти процентов участников опроса выбрали вариант до 100 тысяч рублей.

В июне россиянки раскрыли сумму трат на красоту.