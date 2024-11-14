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16:07, 14 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин получил срок за расправу над охранником и похищение денег фирмы

В Новосибирской области суд приговорил мужчину к 17 годам колонии за разбой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Новосибирской области мужчину осудили за расправу над охранником и похищение денег компании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Мужчина признан виновным по статьям 105 («Убийство, сопряженное с разбоем») и 162 («Разбой») Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, 14 августа 2023 года 37-летний Вячеслав Костяев работал бригадиром в крестьянско-фермерском хозяйстве в селе Морозово. Костяев напал на сторожа компании с целью похищения денежных средств фирмы в размере 585 тысяч рублей, расправился с ним с помощью электрического шнура и, чтобы скрыть преступление, вывез тело и спрятал его в лесу под ветками. После этого еще несколько дней он продолжал приходить на работу, но, заподозрив, что одна из камер наблюдения могла записать содеянное, скрылся.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого спустя два месяца в лесу на территории Кемеровской области. Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что россиянка сожгла дом с семью родственниками и получила 13 лет колонии.

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