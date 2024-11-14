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14:47, 14 ноября 2024Силовые структуры

Россиянка сожгла дом с семью родственниками и получила 13 лет колонии

В Татарстане женщина получила 13 лет колонии за убийство родственников
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Татарстане Верховный суд Республики приговорил 30-летнюю жительницу Тукаевского района к 13 годам лишения свободы за расправу над семью родственниками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканской прокуратуре.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на срок один год.

1 ноября Верховный суд с участием присяжных заседателей установила, что днем 18 июня 2023 года осужденная принесла в свой дом, расположенный в деревне Саитово, заранее приготовленную легковоспламеняющуюся жидкость. Она разлила ее у входа в зал и кухню, и подожгла. В этот момент в доме спали все члены ее семьи — ее мать, брат, муж и четверо малолетних детей. В результате, дом сгорел вместе со всеми, кто был внутри.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске задержали 33-летнего местного жителя, который облил бензином и поджег жену в общежитии после ссоры.

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