Россиянин помог другу избавиться от тела сотрудника почты и попал под следствие

В Адыгее СК возбудил дело по факту укрывательства убийства сотрудника почты

В Адыгее возбудили дело по факту укрывательства расправы над сотрудником почты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, ночью 15 апреля приятель помог сотруднику вневедомственной охраны, который расправился с сотрудником почты, спрятать тело. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

7 октября Майкопский суд приговорил бывшего охранника к 12 годам колонии строгого режима. Сообщалось, что он выстрелил из служебного оружия в шею сотруднику почты, а после вместе с другом расчленил тело и выбросил его в мусорный контейнер около отделения.