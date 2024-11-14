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16:45, 14 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин помог другу избавиться от тела сотрудника почты и попал под следствие

В Адыгее СК возбудил дело по факту укрывательства убийства сотрудника почты
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Адыгее возбудили дело по факту укрывательства расправы над сотрудником почты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, ночью 15 апреля приятель помог сотруднику вневедомственной охраны, который расправился с сотрудником почты, спрятать тело. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

7 октября Майкопский суд приговорил бывшего охранника к 12 годам колонии строгого режима. Сообщалось, что он выстрелил из служебного оружия в шею сотруднику почты, а после вместе с другом расчленил тело и выбросил его в мусорный контейнер около отделения.

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