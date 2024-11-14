Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:26, 14 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за продажу гранаты и двух автоматов

В Дагестане будут судить 41-летнего мужчину за продажу двух автоматов и гранаты
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего уроженца Дагестана, обвиняемого в незаконном обороте оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По версии следствия, мужчина продал условному покупателю автомат Калашникова АК-74 с четырьмя магазинами, снаряженными 120 патронами калибра 5,45 мм. Он также предложил клиенту приобрести у него ручную осколочную гранату Ф-1, автомат Калашникова АКМ и патроны к нему.

Злоумышленник был задержан в январе сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии при передаче денег. В ходе обысков у него нашли арсенал стрелкового и автоматического оружия, пригодного для производства взрывов и выстрелов. Уточняется, что запрещенные предметы он незаконно приобрел и хранил для дальнейшего сбыта.

В отношении дагестанца возбудили уголовное дело по статьям 30, 222 и 222.1 («Покушение на незаконный сбыт оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ») УК РФ. Материалы рассмотрит Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарской республики.

Ранее в Ижевске осудили бывшего адвоката за мошенничество и хранение боеприпасов.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США считают, что Россия может пойти на три уступки Трампу по Украине. В чем они заключаются?

      Знаменитый кит-шпион Хвалдимир оказался белухой по кличке Андрюха. В Англии уверены — он сбежал с военной базы в России

      В Конгрессе США обсудили подводные базы пришельцев

      Бузова заявила о планах родить ребенка в 2025 году

      В России перевыполнили план по переселению из аварийных домов

      В администрации Алиева раскритиковали Борреля

      На Западе предсказали Зеленскому катастрофический исход

      В ЕС задумали ввести санкции против перевозящих российскую нефть танкеров

      Вербовавшие российских подростков сторонники террористов предстанут перед судом

      Треть выехавших из Мариуполя на Украину жителей вернулась в город. Почему они покинули подконтрольные Киеву территории?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше