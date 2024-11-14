Россиянин предстанет перед судом за продажу гранаты и двух автоматов

В Дагестане будут судить 41-летнего мужчину за продажу двух автоматов и гранаты

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего уроженца Дагестана, обвиняемого в незаконном обороте оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По версии следствия, мужчина продал условному покупателю автомат Калашникова АК-74 с четырьмя магазинами, снаряженными 120 патронами калибра 5,45 мм. Он также предложил клиенту приобрести у него ручную осколочную гранату Ф-1, автомат Калашникова АКМ и патроны к нему.

Злоумышленник был задержан в январе сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии при передаче денег. В ходе обысков у него нашли арсенал стрелкового и автоматического оружия, пригодного для производства взрывов и выстрелов. Уточняется, что запрещенные предметы он незаконно приобрел и хранил для дальнейшего сбыта.

В отношении дагестанца возбудили уголовное дело по статьям 30, 222 и 222.1 («Покушение на незаконный сбыт оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ») УК РФ. Материалы рассмотрит Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарской республики.

Ранее в Ижевске осудили бывшего адвоката за мошенничество и хранение боеприпасов.