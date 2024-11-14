Бывшего адвоката осудили за мошенничество и хранение боеприпасов

В Ижевске осудили бывшего адвоката за мошенничество и хранение боеприпасов

В Ижевске осудили бывшего адвоката за мошенничество и хранение боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Удмуртской Республике.

Он признан виновным по статьям 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») и 222 («Незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию») УК РФ.

По данным следствия, с 1 по 23 мая 2023 года осужденный намеревался получить с местной жительницы 20 миллионов рублей под предлогом посредничества при передаче взяток должностным лицам в правоохранительных и судебных органах. Также в ходе следственных действий у него дома нашли патроны с пулями трассирующего действия.

23 мая 2023 года он был задержан. По делу допрошено более 100 свидетелей, проведены различные экспертизы и более 20 обысков. На имущество, транспортные и денежные средства, банковские счета был наложен арест.

Суд приговорил его к четырем годам и шести месяцам условно с испытательным сроком на четыре года и запретил заниматься адвокатской деятельностью на два года.

Ранее сообщалось, что МВД России задержало бизнесмена за аферу с «Пушкинской картой» на 100 миллионов рублей.