МВД России задержало бизнесмена за аферу с «Пушкинской картой» на 100 миллионов рублей

В Москве задержали предпринимателя за мошенничество на 100 миллионов рублей

В Москве силовики задержали предпринимателя за мошенничество с «Пушкинской картой» на 100 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Обвиняемый заключен под стражу.

По данным ведомства, злоумышленник с сообщниками организовывали культурные мероприятия на различных площадках с возможностью оплаты «Пушкинской картой». В интернете они находили молодых людей, которые оплачивали билеты за счет бюджетных средств на картах, но не приходили на представления. Таким образом, эти деньги похищались со счетов. Ущерб от их действий составил более 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали лжепродюсера за мошенничество на 24 миллиона рублей.