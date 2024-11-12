В российском регионе задержали лжепродюсера за мошенничество на 24 миллиона рублей

В Удмуртии силовики задержали мужчину за мошенничество на 24 миллиона рублей

В Удмуртии силовики задержали лжепродюсера за мошенничество на 24 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

В отношении задержанного возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, житель города Ижевска в период с 2015 по 2016 год попросил знакомых одолжить ему денег на организацию концертной деятельности артистов в столице республики. При этом деньги он брал под договор займа и высокий процент. Взятые на себя обязательства по этим документам он не исполнил, потратил все на личные нужды, а затем скрылся в другом регионе.

Пострадавшие от его действий ждали возврата долгов и несколько лет не обращались в полицию. На данный момент восемь потерпевших подали заявления. Сумма ущерба по ним составляет более 24 миллионов рублей.

Подозреваемый заключен под стражу. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в российском городе задержали украинца за помощь телефонным мошенникам.