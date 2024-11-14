Россиянин шесть лет насиловал дочь жены

В Свердловской области задержан мужчина, который шесть лет насиловал дочь жены

В Свердловской области задержан 47-летний мужчина, который в течение шести лет насиловал дочь жены. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей. Она рассказала, что супруг на протяжении шести лет почти каждое утро насиловал ее дочь. По словам женщины, злоумышленник начал домогаться ребенка, когда девочке было восемь лет.

Ранее сообщалось, что Саяногорский городской суд Хакасии приговорил к 14 годам колонии строгого режима жителя Бейского района за изнасилование 13-летней дочери сожительницы.