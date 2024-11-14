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19:03, 14 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина отправили в колонию за стрельбу из окна по людям на детской площадке

Суд дал москвичу 1,5 года за ранение женщины и ее дочери на детской площадке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Мужчина устроил стрельбу из окна квартиры в Москве и ранил женщину с ребенком

Фото: РИА Новости

Суд в Москве приговорил к 1,5 года колонии общего режима 40-летнего местного жителя Виктора Чивилева, который устроил стрельбу из окна по людям на детской площадке и ранил женщину с ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчину признали виновным в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По данным следствия, все произошло вечером 5 августа в столичном районе Восточное Дегунино. Чивилев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из пневматического оружия из окна собственной квартиры.

В результате его действий женщина и ее трехлетняя дочь, которые в тот момент находились на детской площадке, получили телесные повреждения.

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