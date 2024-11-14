Россиянина отправили в колонию за стрельбу из окна по людям на детской площадке

Суд в Москве приговорил к 1,5 года колонии общего режима 40-летнего местного жителя Виктора Чивилева, который устроил стрельбу из окна по людям на детской площадке и ранил женщину с ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.
Мужчину признали виновным в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия.
По данным следствия, все произошло вечером 5 августа в столичном районе Восточное Дегунино. Чивилев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из пневматического оружия из окна собственной квартиры.
В результате его действий женщина и ее трехлетняя дочь, которые в тот момент находились на детской площадке, получили телесные повреждения.