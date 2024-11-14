Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:30, 14 ноября 2024Россия

Российский разведчик три недели в одиночку отбивался от атак ВСУ

Разведчик ВС России Алиев заявил, что три недели в одиночку отбивал атаки ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Разведчик-сапер Вооруженных сил России Закарья Алиев в течение трех недель в одиночку отбивался от атак украинских войск на взятый российской штурмовой группой опорный пункт. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военного, он отбивал атаки на запорожском направлении. Он отметил, что эвакуационная группа не могла подойти к нему на помощь, поскольку все подступы обстреливались украинскими войсками.

«Я вообще ожидал, что ко мне какая-то помощь придет, но было сложно до меня добраться. И был у меня вариант либо самому как-то выбраться, либо нападать. И в течение всего этого времени либо нападал, либо соблюдал спокойствие», — сказал он.

Ранее старший офицер батареи отряда «Клуни» Добровольческого корпуса с позывным Бурый заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины сбрасывают с беспилотников боеприпасы с газом на позиции российских военных в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму обрушился автомобильный мост. Что известно о происшествии?

      Польша собралась вложиться в прокладку военных трубопроводов НАТО на восток альянса

      Захарова прокомментировала слова Борреля о превращении ЕС в военный блок

      Российский разведчик три недели в одиночку отбивался от атак ВСУ

      Окружение Зеленского заподозрили в сокрытии информации от президента

      На Украине опровергли возможность создания ядерного оружия

      Тюремщица рассказала о четырехдневном секс-марафоне с заключенным

      Врач предупредила об опасных последствиях злоупотребления сосисками и колбасой

      В ОП заявили об установлении Российской армией контроля над Новоселидовкой

      Американские СМИ раскрыли самый важный для Киева вопрос в ходе возможных переговоров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше