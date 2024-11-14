Разведчик ВС России Алиев заявил, что три недели в одиночку отбивал атаки ВСУ

Разведчик-сапер Вооруженных сил России Закарья Алиев в течение трех недель в одиночку отбивался от атак украинских войск на взятый российской штурмовой группой опорный пункт. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военного, он отбивал атаки на запорожском направлении. Он отметил, что эвакуационная группа не могла подойти к нему на помощь, поскольку все подступы обстреливались украинскими войсками.

«Я вообще ожидал, что ко мне какая-то помощь придет, но было сложно до меня добраться. И был у меня вариант либо самому как-то выбраться, либо нападать. И в течение всего этого времени либо нападал, либо соблюдал спокойствие», — сказал он.

Ранее старший офицер батареи отряда «Клуни» Добровольческого корпуса с позывным Бурый заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины сбрасывают с беспилотников боеприпасы с газом на позиции российских военных в Курской области.