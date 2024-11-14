Российского студента задержали за попытку вступить в РДК

В Красногорске задержали собиравшегося воевать в составе РДК студента

В Подмосковье задержали 19-летнего студента Московского авиационного института Тимофея Отто. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительный органах в Telegram-канале сообщает RTVI.

Молодой человек из Красногорска собирался вступить в ряды Русского добровольческого корпуса (РДК) (запрещенная в России террористическая организация), воюющего на стороне Украины. Юноша вступил в переписку с куратором подразделения, а затем заполнил анкету добровольца.

В дальнейшем он собирался покинуть Россию и, добравшись окольными путями до Украины, вступить в организацию. 13 ноября к нему пришли российские силовики. В отношении него возбудили дело об участии в деятельности террористической организации.

Ранее пятерым боевикам РДК запросили пожизненный срок за вторжение в Брянскую область.