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15:54, 14 ноября 2024Силовые структуры

Российского студента задержали за попытку вступить в РДК

В Красногорске задержали собиравшегося воевать в составе РДК студента
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Подмосковье задержали 19-летнего студента Московского авиационного института Тимофея Отто. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительный органах в Telegram-канале сообщает RTVI.

Молодой человек из Красногорска собирался вступить в ряды Русского добровольческого корпуса (РДК) (запрещенная в России террористическая организация), воюющего на стороне Украины. Юноша вступил в переписку с куратором подразделения, а затем заполнил анкету добровольца.

В дальнейшем он собирался покинуть Россию и, добравшись окольными путями до Украины, вступить в организацию. 13 ноября к нему пришли российские силовики. В отношении него возбудили дело об участии в деятельности террористической организации.

Ранее пятерым боевикам РДК запросили пожизненный срок за вторжение в Брянскую область.

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