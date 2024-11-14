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15:24, 14 ноября 2024Ценности

Стилистка назвала лучшие визуально омолаживающие стрижки

Стилистка Первис назвала французский боб лучшей визуально омолаживающей стрижкой
Мария Винар

Фото: Shutterstock / Fotodom

Стилистка по волосам Клара Первис назвала лучшие визуально омолаживающие стрижки. Соответствующий комментарий публикует издание Parade.

В первую очередь специалистка упомянула французский боб, включающий текстурированные слои на концах и градуированную челку, а также пикси. Вторая стрижка, по словам эксперта, не требует особого ухода, но при этом придает образу индивидуальности. Кроме того, она подходит любой форме лица.

Вдобавок Первис посоветовала обратить внимание на фирменную прическу американской актрисы Джулианны Мур — длинный боб. По ее мнению, такая стрижка рекомендована людям, имеющим густые, но при этом не слишком сухие пряди.

Среди прочего, в списке стилистки оказались гладкий боб, бикси и растрепанный многослойный боб. Последний вариант рекомендован женщинам с тонкими или редеющими волосами, поскольку он делает их объемными из-за большого количества слоев.

Ранее парикмахер, стилист Лилия Левина раскрыла способы сохранить прическу под шапкой.

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