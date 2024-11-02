Парикмахер раскрыла россиянкам способы сохранить прическу под шапкой

Парикмахер Лилия Левина: пудра для волос способна сохранить прическу под шапкой

Парикмахер, стилист Лилия Левина раскрыла россиянкам способы сохранить прическу под шапкой. Соответствующий материал публикует «Москва 24».

В первую очередь специалистка посоветовала зачесывать уже уложенные волосы на другой пробор перед тем, как надеть головной убор. «Когда мы снимем шапку и аккуратно вернем все в исходное положение, увидим, что объем сохранился», — пояснила она.

Помимо этого, Левина призвала использовать пудру для волос, которую наносят на прикорневую зону и втирают в кожу головы. По ее словам, данное средство создает каркас, способный удерживать объем укладки. «Когда мы снимем шапку, останется немного потрясти волосы руками, взбодрить их, и прическа будет в порядке», — заявила эксперт.

В то же время парикмахер напомнила об актуальности укладки с щипцами гофре, которыми проходятся по прикорневой зоне волос. В случае с данным методом важно максимально высушить волосы после мытья и работать инстументом очень быстро, чтобы не повредить структуру прядей, уточнила Левина.

В заключение стилист рассказала о салонной процедуре — перманентный прикорневой объем. «Она выполняется в разных техниках, но результат один — клиент от трех до шести месяцев, несмотря ни на что, ходит с прекрасной прической без использования стайлинговых средств и горячих инструментов», — подытожила собеседница издания.

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