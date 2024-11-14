Супруга Ливанова раскрыла подробности состояния артиста

Жена Василия Ливанова заявила, что он находится под наблюдением врачей

Супруга Народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена прокомментировала состояние здоровья артиста. Ее слова приводит ТАСС.

По словам жены легендарного советского Шерлока Холмса, он в порядке, а госпитализация носит плановый характер.

«Человек в возрасте, всякое бывает. С Василием Борисовичем все в порядке, просто есть какие-то плановые мероприятия, обследования, он сейчас под наблюдением медиков, с ним все в порядке», — сообщила она.

Ранее стало известно, что у находящегося в больнице Ливанова зафиксировано желудочно-кишечное кровотечение. Сообщалось, что он находится в реанимации.