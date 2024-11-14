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14:57, 14 ноября 2024Культура

Супруга Ливанова раскрыла подробности состояния артиста

Жена Василия Ливанова заявила, что он находится под наблюдением врачей
Андрей Шеньшаков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Супруга Народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена прокомментировала состояние здоровья артиста. Ее слова приводит ТАСС.

По словам жены легендарного советского Шерлока Холмса, он в порядке, а госпитализация носит плановый характер.

«Человек в возрасте, всякое бывает. С Василием Борисовичем все в порядке, просто есть какие-то плановые мероприятия, обследования, он сейчас под наблюдением медиков, с ним все в порядке», — сообщила она.

Ранее стало известно, что у находящегося в больнице Ливанова зафиксировано желудочно-кишечное кровотечение. Сообщалось, что он находится в реанимации.

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