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10:24, 14 ноября 2024Культура

Стало известно о желудочно-кишечном кровотечении у Ливанова

Mash: у актера Василия Ливанова открылось желудочно-кишечное кровотечение
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова открылось желудочно-кишечное кровотечение на фоне приема лекарств. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, из-за этого артист был вновь экстренно госпитализирован из квартиры в центре Москвы. «Предварительное обследование показало возможное скопление свободного газа в брюшной полости, это может говорить о нарушении целостности стенок желудка или кишечника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачам удалось купировать кровотечение. Состояние Ливанова оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что у исполнителя роли детектива в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» диагностировали анемию.

До этого стало известно, что Ливанов был повторно доставлен в реанимацию.

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