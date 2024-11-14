Стало известно о желудочно-кишечном кровотечении у Ливанова

Mash: у актера Василия Ливанова открылось желудочно-кишечное кровотечение

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова открылось желудочно-кишечное кровотечение на фоне приема лекарств. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, из-за этого артист был вновь экстренно госпитализирован из квартиры в центре Москвы. «Предварительное обследование показало возможное скопление свободного газа в брюшной полости, это может говорить о нарушении целостности стенок желудка или кишечника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачам удалось купировать кровотечение. Состояние Ливанова оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что у исполнителя роли детектива в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» диагностировали анемию.

До этого стало известно, что Ливанов был повторно доставлен в реанимацию.