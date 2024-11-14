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17:39, 14 ноября 2024Экономика

Токсичный смог в Индии скрыл Тадж-Махал

Reuters: токсичный смог в Индии скрыл Тадж-Махал
Александра Качан (Редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Толстый слой токсичного смога, опустившегося на Индию, скрыл расположенный в Агре мавзолей Тадж-Махал и Хармандир-Сахиб в Армитсаре, а также привел к переносу нескольких авиарейсов. Об этом стало известно Reuters.

Сейчас Тадж-Махал едва можно рассмотреть из прилегающих к нему садов. В то же время на кадрах, сделанных местными СМИ, можно увидеть, как смог окутывает посетителей Золотого храма. В международном аэропорту Нью-Дели видимость упала до 300 метров, из-за чего были задержаны 88 процентов вылетов и 54 процентов прилетов.

Власти считают, что к появлению смога привели высокий уровень загрязнения воздуха, влажность, слабый ветер и понижение температуры. Местные жители жалуются на проблемы со здоровьем в связи с ухудшением качества воздуха. В больницу стали чаще обращаться несовершеннолетние пациенты с аллергией, кашлем, простудой и астмой.

Индекс качества воздуха (AQI) в Нью-Дели второй день подряд держится на отметке 430, что классифицируется как серьезный уровень загрязнения. Согласно прогнозам, загрязнение останется на этом уровне до пятницы, после чего снизится до отметки от 300 до 400.

Ранее на Италию обрушились мощные ливни, которые привели к масштабному наводнению и оползням.

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