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12:43, 14 ноября 2024Экономика

На европейскую страну обрушилось наводнение

Сицилию затопило ливневыми водами
Виктория Клабукова

Фото: Vigili del Fuoco / HOGP / AP

На Италию обрушились мощные ливни. Разгул стихии обернулся для европейской страны наводнением и оползнями. О текущей ситуации в регионе сообщает итальянский сайт метеоданных Ilmeteo.

Интенсивные дожди накрыли восточное побережье Сицилии во вторник, 12 ноября. Всего за семь часов объем выпавших осадков достиг 500 миллиметров, то есть порядка полтысячи литров на квадратный метр. Вслед за этим реки вышли из берегов, затапливая паводком дома и городские улицы. В центре разрушений оказались города Джиарре и Рипосто. Власти объявили оранжевый уровень погодной опасности.

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Застигнутые врасплох прибывающей водой автовладельцы остались взаперти в собственных машинах — оттуда их вызволяли спасатели. В Ачи-Сант-Антонио горожане застряли внутри подтопленного супермаркета. В одном из домов в Ачиреале рухнула стена, в результате обвала никто не пострадал. Сошедший в природном заповеднике Ла Тимпа сель перекрыл дорогу к деревне Санта-Текла. В Альтарелло на первом этаже дома оказались заблокированы жильцы с инвалидностью — для их освобождения в ход пошла пожарная машина-амфибия. В муниципалитетах временно закрыли школы. На данный момент угроза отошла: буря стихла и переместилась в открытое море.

Ранее буря накрыла другую европейскую страну. Шторм «Дана» накрыл Испанию 29 октября, за несколько часов обрушив на ряд провинций двухлетнюю норму осадков. Местные жители были вынуждены взбираться на крыши домов и фонарные столбы, чтобы спастись от воды. Некоторые оказались заперты в офисах и торговых центрах. Число жертв превысило 230 человек.

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