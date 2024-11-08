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18:36, 8 ноября 2024Экономика

Число жертв наводнений в Испании выросло

Министр Пуэнте: число жертв наводнений в Испании выросло до 223 человек
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Alejandro Marta / Globallookpress.com

Число жертв обрушившихся на Испанию наводнений выросло до 223 человек. Об этом сообщает министр транспорта Испании Оскар Пуэнте в своем аккаунте соцсети X (бывший Twitter).

Всего погибло 223 человека. «215 — в Валенсии, семь — в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, один — в Андалусии», — уточнил Пуэнте. Министр добавил, что 78 граждан числятся пропавшими без вести, а 48 тел не удалось опознать.

В пятницу, 1 ноября, сообщалось о 202 погибших из-за разрушительных погодных явлений. Шторм «Дана» накрыл Испанию 29 октября, за несколько часов обрушив на ряд провинций двухлетнюю норму осадков. Местные жители были вынуждены взбираться на крыши домов и фонарные столбы, чтобы спастись от воды. Некоторые оказались заперты в офисах и торговых центрах.

8 ноября появились кадры, как река разлилась и смыла десятки припаркованных на улице машин. Поток остановили уличные ограждения — в итоге образовалась куча из более чем 30 машин.

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