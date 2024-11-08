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17:47, 8 ноября 2024Экономика

Наводнение в Европе смыло с улиц десятки машин и попало на видео

Наводнение в испанской Каталонии смыло с улиц более 30 машин и попало на видео
Анна Аверьянова (Редактор)

Наводнение в испанской Каталонии смыло с улиц десятки машин. Последствие непогоды в европейской стране попало на видео, которое опубликовали пользователи соцсети X.

Кадры сняты в городе Кадакес провинции Жирона на северо-востоке Испании. На видео мощный поток воды сносит припаркованные легковые машины к морю. По словам очевидцев, их сдвинула с места разлившаяся из-за дождей река. Поток остановили уличные ограждения — в итоге образовалась куча из более чем 30 машин.

Шторм «Дана» накрыл Испанию во вторник, 29 октября, всего за несколько часов обрушив на ряд провинций двухлетнюю норму осадков. Причиной мощнейшего наводнения в европейской стране специалисты назвали глобальное потепление.

По прогнозам исследователей, подобные разрушительные явления станут более распространенными. Это связано с ростом количества периодов экстремальной жары и рекордной температуры воздуха в Средиземноморье.

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