Наводнение в Европе смыло с улиц десятки машин и попало на видео

Наводнение в испанской Каталонии смыло с улиц более 30 машин и попало на видео

Наводнение в испанской Каталонии смыло с улиц десятки машин. Последствие непогоды в европейской стране попало на видео, которое опубликовали пользователи соцсети X.

Кадры сняты в городе Кадакес провинции Жирона на северо-востоке Испании. На видео мощный поток воды сносит припаркованные легковые машины к морю. По словам очевидцев, их сдвинула с места разлившаяся из-за дождей река. Поток остановили уличные ограждения — в итоге образовалась куча из более чем 30 машин.

Шторм «Дана» накрыл Испанию во вторник, 29 октября, всего за несколько часов обрушив на ряд провинций двухлетнюю норму осадков. Причиной мощнейшего наводнения в европейской стране специалисты назвали глобальное потепление.

По прогнозам исследователей, подобные разрушительные явления станут более распространенными. Это связано с ростом количества периодов экстремальной жары и рекордной температуры воздуха в Средиземноморье.