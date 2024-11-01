Число жертв наводнения в Испании выросло до двух сотен

El Pais: число жертв наводнения в Испании выросло до 202 человек

Число жертв шторма «Дана», обрушившегося на автономные сообщества Валенсия на востоке Испании, выросло до 202 человек. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на данные экстренных служб.

Уточняется, что еще трое погибли в сообществах Кастилия-Ла-Манча и Андалусия. Также продолжается поиск пропавших без вести, восстановление домов, улиц и инфраструктуры. В спасительных операциях участвуют почти две тысячи военных.

На данный момент «Дана» продолжает буйствовать, принося с собой мощные дожди. Шторм накрыл Испанию 29 октября, за несколько часов обрушив на ряд провинций двухлетнюю норму осадков. Местным жителям приходилось взбираться на крыши домов и фонарные столбы, чтобы спастись от воды.

Ранее в стране был объявлен трехдневный траур по жертвам наводнений.