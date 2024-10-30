Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:12, 30 октября 2024Мир

В Испании объявили трехдневный траур по жертвам наводнений

Правительство Испании объявило трехдневный траур по жертвам наводнений

Фото: Eva Manez / Reuters

Правительство Испании объявило трехдневный траур по жертвам наводнений, унесших жизни по меньшей мере 72 человек. Об этом сообщил министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес, его слова передает РИА Новости.

«Премьер-министр Испании Педро Санчес переговорил с его величеством королем и передал ему указ об официальном трехдневном трауре: 31 октября, 1 и 2 ноября», — заявил Торрес.

Министр добавил, что не может предоставить данные о точном числе пропавших без вести в результате наводнений. При этом он пообещал, что власти будут сотрудничать с региональными правительствами, чтобы как можно быстрее оказать помощь пострадавшим.

По словам Торреса, ущерб от ливней «очень значителен». Министр сообщил, что правительство намерено объявить пострадавшие от бури районы «зонами катастроф».

Шторм, которому дали название «Дана», обрушился на Испанию 29 октября. Мощные ливни накрыли большую часть страны. В городе Ульель за несколько часов выпала двухлетняя норма осадков, вода поднялась на три метра.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский обвинил США в сливе секретной части «плана победы». О чем там идет речь?

      ВСУ атаковали российский регион двумя беспилотниками

      Жителям Санкт-Петербурга решили запретить много пить

      На Украине сообщили об окружении населенного пункта в ДНР

      Анна Семенович показала крупным планом грудь в топе от бикини

      Добряк решил полностью закрыть въезд в Покровск

      В США перенесли начало работ над новым Abrams M1E3

      Армия России начала подходить к Курахово с юго-запада

      Пассажир самолета ублажал себя на глазах у попутчиков и тайком сфотографировал женщину

      Российский автомобилист на скорости врезался в забор, вылетел из машины и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше