В Испании объявили трехдневный траур по жертвам наводнений

Правительство Испании объявило трехдневный траур по жертвам наводнений

Правительство Испании объявило трехдневный траур по жертвам наводнений, унесших жизни по меньшей мере 72 человек. Об этом сообщил министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес, его слова передает РИА Новости.

«Премьер-министр Испании Педро Санчес переговорил с его величеством королем и передал ему указ об официальном трехдневном трауре: 31 октября, 1 и 2 ноября», — заявил Торрес.

Министр добавил, что не может предоставить данные о точном числе пропавших без вести в результате наводнений. При этом он пообещал, что власти будут сотрудничать с региональными правительствами, чтобы как можно быстрее оказать помощь пострадавшим.

По словам Торреса, ущерб от ливней «очень значителен». Министр сообщил, что правительство намерено объявить пострадавшие от бури районы «зонами катастроф».

Шторм, которому дали название «Дана», обрушился на Испанию 29 октября. Мощные ливни накрыли большую часть страны. В городе Ульель за несколько часов выпала двухлетняя норма осадков, вода поднялась на три метра.