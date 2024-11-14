МИД Чехии назвал избрание Трампа возможностью для Европы взять больше ответственности

МИД Чехии: победа Трампа станет возможностью для ЕС взять больше ответственности

Европа должна воспринять приход в Белый дом нового президента США Дональда Трампа как возможность взять на себя больше ответственности за свою безопасность, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство ЧТК.

Он предположил, что новая администрация США сосредоточит свое внимание на Китае. «Европа должна воспринять смену президента США как возможность взять на себя больше ответственности за собственную безопасность», — назвал дипломат плюсы.

Он считает, что страны ЕС должны также быть готовы помогать США «в борьбе с вызовами, исходящими от Китая».

Ранее венгерский эксперт в области международных отношений и экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России Дьердь Варга заявил, что Европа при президенте Джо Байдене попала в подчинение США, но с приходом к власти Дональда Трампа ситуация может поменяться.