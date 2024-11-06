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21:46, 6 ноября 2024Мир

В Европе победу Трампа на выборах назвали прорывом в политике США

Варга: ЕС при Байдене попал в подчинение США, при Трампе это может измениться
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Jonathan Drake / File Photo / Reuters

Европа при президенте Джо Байдене попала в подчинение США, но с приходом к власти Дональда Трампа ситуация может поменяться. Об этом в беседе с ТАСС заявил венгерский эксперт в области международных отношений и экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России Дьердь Варга. Он также назвал победу Трампа на выборах прорывом во внешней и внутренней политике США.

Собеседник агентства рассказал, что внешняя политика Европейского союза (ЕС) находилась в полной синхронизации с администрацией Байдена. «Это сотрудничество должно быть переформатировано по принципам нового президента», — указал эксперт. Варга добавил, что в настоящий момент Евросоюзу приходится обслуживать политику Белого дома по Украине, Ближнему Востоку и Китаю. «Этой политике Европа вынуждена подчинять свои интересы в области энергетики, логистики, торговли», — подчеркнул он.

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Варга выразил надежду на то, что политический реализм Трампа победит идеологический подход к внешней политике. По его мнению, глава США может уважать тот факт, что даже малые государства имеют собственные интересы, а не подчиняются идеологии других автоматически.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани заявил, что победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США заставит ЕС пересмотреть свою зависимость от США и позволит создать новый баланс сил в международных отношениях.

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