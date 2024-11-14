Турист под наркотиками упал с крыши и потратил 150 миллионов рублей на лечение

Daily Mail: турист упал с крыши и потратил 150 миллионов рублей на лечение

Британский турист под наркотиками упал с крыши в чужой стране, потратил 150 миллионов рублей на лечение и не смог вернуть даже часть средств по страховке. Подробности сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел еще в сентябре 2022 года, однако разбирательство по делу завершилось только сейчас. Мужчина отдыхал в неназванном месте и начал демонстрировать «параноидальное» и «странное» поведение. Его доставили в больницу, однако сразу после выписки он отправился в соседнее здание, где упал с крыши.

Иностранца госпитализировали в критическом состоянии. Выздоровев, он подал иск в немецкую страховую компанию Great Lakes Insurance и потребовал возместить ему 1,2 миллиона фунтов стерлингов (150 миллионов рублей) медицинских расходов и трат на возвращение домой.

Однако получить деньги у британца не получилось. Выяснилось, что во время первого обращения в больницу у него выявили интоксикацию ЛСД, а также нашли следы кокаина и алкоголя в крови. Турист утверждал, что наркотики ему подсыпали, но достаточных доказательств этому не нашлось.

В октябре россиянка отправилась отдыхать в Турцию и сломала спину. Женщина попала в аварию на экскурсионном автобусе.

