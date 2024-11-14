У страдавшей 18 лет от боли женщины обнаружили иглу во влагалище

В Таиланде женщина 18 лет страдала от боли из-за иглы, забытой акушером

Женщина из Таиланда 18 лет жаловалась на боли, пока врачи не обнаружили иглу у нее во влагалище. Об этом пишет South China Morning Post.

Жительница провинции Наратхиват страдала от боли с момента рождения первого ребенка в 18 лет. Долгие годы она пыталась выяснить причину, однако врачи не могли поставить диагноз. Лишь в 2024 году ей сделали рентген таза в государственной больнице. Снимок показал, что в ее влагалище до сих пор находится игла для наложения швов, забытая акушером после родов. Как выяснилось, в больнице знали об ошибке, но не сказали о ней пациентке и не стали снимать швы, чтобы не вызвать повторное кровотечение.

Теперь для извлечения иглы потребуется хирургическое вмешательство. Операцию несколько раз переносили из-за того, что игла мигрирует, постоянно оказываясь в новом месте. В конце концов врачи приняли решение наблюдать пациентку в амбулаторном режиме. Из-за этого ей пришлось каждую неделю ездить из своей деревни в больницу.

Хотя стоимость лечения покрывала медицинская страховка, женщина с трудом могла себе позволить постоянные поездки. Женщина, страдавшая от боли почти всю взрослую жизнь, написала в благотворительную организацию, которая помогла организовать для нее бесплатный транспорт.

Пока неизвестно, когда женщине смогут провести необходимую операцию. Также нет информации о том, собирается ли пострадавшая подавать иск против больницы.

Ранее сообщалось, что мужчина из Индонезии засунул в пенис несколько предметов и в результате попал на стол хирурга. Во время операции в его мочевом пузыре также нашли иглу.