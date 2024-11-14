Военный ВСУ Дикий: Украина доигралась до того, что бои идут в пригороде Купянска

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Дикий в интервью изданию «Телеграф» оценил ход боевых действий в Харьковской области. По его словам, наступление российских войск закончится взятием Купянска.

«Мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска», — подчеркнул боец.

По словам Дикого, российские войска уже находятся на берегу реки Оскол. Он добавил, что Украину может спасти только усиление мобилизации.

Ранее командир минометной батареи ВСУ Мирослав Борисенко заявил, что около 90 процентов украинских солдат были мобилизованы из маленьких городов и сел.

