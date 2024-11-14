Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:33, 14 ноября 2024Бывший СССР

Украинский военный оценил ход боевых действий словами «мы доигрались»

Военный ВСУ Дикий: Украина доигралась до того, что бои идут в пригороде Купянска
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Дикий в интервью изданию «Телеграф» оценил ход боевых действий в Харьковской области. По его словам, наступление российских войск закончится взятием Купянска.

«Мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска», — подчеркнул боец.

По словам Дикого, российские войска уже находятся на берегу реки Оскол. Он добавил, что Украину может спасти только усиление мобилизации.

Ранее командир минометной батареи ВСУ Мирослав Борисенко заявил, что около 90 процентов украинских солдат были мобилизованы из маленьких городов и сел.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США считают, что Россия может пойти на три уступки Трампу по Украине. В чем они заключаются?

      Владелец крупнейшего мобильного оператора Украины призвал к прекращению конфликта

      В Грузии назвали возможные сроки обсуждения членства страны в ЕС

      Украинские военные заявили о «надвигающейся буре»

      На Украине допустили увольнение главкома ВСУ Сырского

      Президент Абхазии назвал недопустимым давление на депутатов со стороны оппозиции

      Рогов назвал заявление Латвии об Украине шизофренией

      Трампу предрекли мрачную налогово-бюджетную ситуацию

      Во Франции заявили о завершении подготовки новой бригады для ВСУ

      В офисе Зеленского сочли создание ядерной бомбы бесполезным для ситуации на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше