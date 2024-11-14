Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:28, 14 ноября 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о мобилизации преимущественно из небольших городов и сел

Командир ВСУ: 90% процентов солдат были мобилизованы из сел и маленьких городов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Dmytro Smolienko / Globallookpress.com

Около 90 процентов солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) были мобилизованы из маленьких городов и сел. Об этом заявил командир минометной батареи ВСУ Мирослав Борисенко, передает «Страна.ua».

«В сельской местности уклонистов нет, поскольку им негде спрятаться. (...) Почти все они были призваны и мобилизованы [насильственным] путем», — рассказал военный.

Он добавил, что в начале конфликта ситуация была обратная, большинство добровольцев вступали в ВСУ из больших городов.

Ранее спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что в стране мобилизуют людей с ВИЧ и туберкулезом. Как он утверждает, мобилизованные выполняют различные задачи в зависимости от стадии болезни. Спикер также заявил, что некоторые люди с ВИЧ и туберкулезом служат в тылу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО предположили возможные уступки России Трампу

      iPhone 16 Pro резко подешевел

      В «Реале» оказались недовольны Мбаппе

      Wildberries захотел арендовать бывший склад IKEA

      Леди Гага сыграет в продолжении хитового сериала

      Доказано существование жидкой воды на Марсе

      Женщина случайно пришла на свадьбу к незнакомцам и 15 минут этого не понимала

      В ВСУ рассказали о мобилизации преимущественно из небольших городов и сел

      Врач развеяла миф о диете диабетиков

      В офисе Зеленского отреагировали на кадровые решения в администрации Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше