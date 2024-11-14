В ВСУ рассказали о мобилизации преимущественно из небольших городов и сел

Командир ВСУ: 90% процентов солдат были мобилизованы из сел и маленьких городов

Около 90 процентов солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) были мобилизованы из маленьких городов и сел. Об этом заявил командир минометной батареи ВСУ Мирослав Борисенко, передает «Страна.ua».

«В сельской местности уклонистов нет, поскольку им негде спрятаться. (...) Почти все они были призваны и мобилизованы [насильственным] путем», — рассказал военный.

Он добавил, что в начале конфликта ситуация была обратная, большинство добровольцев вступали в ВСУ из больших городов.

Ранее спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что в стране мобилизуют людей с ВИЧ и туберкулезом. Как он утверждает, мобилизованные выполняют различные задачи в зависимости от стадии болезни. Спикер также заявил, что некоторые люди с ВИЧ и туберкулезом служат в тылу.