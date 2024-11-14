Установлена судьба более тысячи считавшихся пропавшими в Курской области граждан

В Курской области нашли 1200 человек, считавшихся пропавшими

В Курской области нашли 1200 человек, считавшихся пропавшими. Об этом сообщил Российский Красный Крест (РКК) в Telegram-канале.

«Порядка 1200 человек смогли найти друг друга благодаря нашим специалистам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что удалось установить судьбу и восстановить семейные связи 969 гражданских лиц и 231 военнослужащего.

Всего в организацию поступило более шести тысяч обращений о поиске людей в российском приграничье после вторжения украинских войск. При этом в РКК пояснили, что одного человека могут искать несколько родственников, соседей и знакомых.

Бои с украинскими формированиями в Курской области продолжаются более трех месяцев — с 6 августа. По официальным данным на 11 сентября, из приграничного региона эвакуировали более 150 тысяч россиян. Более свежих данных об эвакуации населения не приводилось.