Устоявшаяся модель Вселенной поставлена под сомнение

The Astrophysical Journal: найдено подтверждение альтернативной модели Вселенной

Ученые Университета Кейс Вестерн Резерв в США нашли подтверждение альтернативной модели Вселенной. Согласно их выводам, сделанным на основе данных космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), результаты ставят под сомнение гипотезу о темной материи. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

Исследование показало, что первые галактики, наблюдаемые JWST, оказались больше и ярче, чем предсказывала устоявшаяся модель, основанная на теории темной материи. Эта теория предполагает, что именно темная материя сыграла ключевую роль в объединении звезд и образовании галактик, предоставляя дополнительную гравитацию для формирования структур. Вместо этого альтернативная теория, известная как MOND (модифицированная ньютоновская динамика), лучше согласуется с данными.

Для проверки данных ученые использовали возможности телескопа Джеймса Уэбба, который способен заглянуть глубже в прошлое Вселенной, чем любые предыдущие инструменты. JWST был предназначен для наблюдений ранних этапов формирования галактик, что позволило исследователям изучать космические структуры при высоких красных смещениях — это эквивалентно наблюдению за событиями, происходившими миллиарды лет назад.

Согласно лямбда-CDM, общепринятой теории, галактики должны были формироваться постепенно — от небольших объектов к более крупным за счет слияния материи под действием гравитации темной материи. Таким образом, JWST должен был бы обнаружить небольшие и слабые объекты, являющиеся предшественниками современных галактик. Но вместо этого астрономы увидели яркие и массивные структуры, что ставит под сомнение эту модель.

MOND, предложенная еще в 1998 году, предсказывает более быстрый процесс формирования галактик в ранней Вселенной. Согласно этой теории, масса для образования галактики должна быстро собираться и коллапсировать в плотные структуры. В отличие от модели темной материи, MOND предполагает, что гравитация была достаточно сильной для быстрого формирования крупных галактик без участия невидимой материи.

В результате данные, полученные телескопом JWST, указывают на возможность того, что традиционная модель формирования галактик нуждается в пересмотре. Исследователи подчеркивают важность дальнейшего изучения ранних структур и разработки теорий, способных объяснить наблюдения в рамках как классической теории гравитации, так и альтернативных подходов вроде MOND.