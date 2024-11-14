В Канаде отказались обнародовать список осевших в стране бойцов СС

G&M: МИД Канады отказался обнародовать список осевших в стране бойцов СС

Канадские министерства, включая МИД и Минюст, отказались обнародовать список осевших в стране бойцов дивизии СС «Галичина» из-за боязни навредить Украине. Об этом сообщает Globe and Mail (G&M).

«Федеральные министерства высказались против обнародования имен 900 предполагаемых нацистских военных преступников из-за опасений, что это может усилить российскую пропаганду и навредить Украине», — заявила газета.

Кроме того, канадские ведомства усомнились в том, что все люди из списка были военными преступниками. Министр канадского наследия Шарль Тибол-Белан отметил, что решение об обнародовании документа будет рассматриваться повторно.

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что власти Канады отказывают России в экстрадиции бывшего эсэсовца и нациста Ярослава Гунько, несмотря на предоставление «исчерпывающих материалов», доказывающих его причастность к преступлениям.