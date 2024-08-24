Посол заявил об отказе Канады от экстрадиции бывшего эсэсовца

Посол Степанов: Канада отказывает в экстрадиции Гунько под надуманным предлогом

Власти Канады отказывают России в экстрадиции бывшего эсэсовца и нациста Ярослава Гунько, несмотря на предоставление «исчерпывающих материалов», доказывающих его причастность к преступлениям. Об этом РИА Новости заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

«С осени 2023 года посольство находится в непрерывном контакте с МИД и правоохранительными органами Канады по делу бежавшего сюда от правосудия после Второй мировой войны члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько», — сообщил дипломат.

По его словам, Оттаве были переданы доказательства совершенных им преступлений, однако канадские власти уже дважды отказывали Москве в экстрадиции нациста. Степанов добавил, что данные решения были приняты «под надуманным предлогом о недостаточности доказательной базы совершенных Гунько преступлений».

Ранее Россия объявила в международный розыск бывшего украинского эсэсовца Ярослава Гунько. В Генпрокуратуре РФ отметили, что данное решение было принято из-за отказа Канады в экстрадиции преступника.