Россия объявила бывшего эсэсовца Гунько в международный розыск

Генпрокуратура РФ: украинский нацист Гунько объявлен в международный розыск

Россия объявила в международный розыск бывшего украинского эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В ведомстве отметили, что запрос об экстрадиции бывшего эсэсовца был направлен властям Канады в декабре 2023 года, однако на него пришел отказ. После этого Генпрокуратура добилась включения Гунько в базу данных Интерпола.

В случае установления местонахождения мужчины на территории другой страны Россия направит запрос о его выдаче.

В октябре 2023 года МВД России объявило Гунько в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по статье о геноциде.

По данным следствия, в апреле 1943 года он вошел в состав 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина», преследовавшей идеи нацизма. В составе формирования в период с 23 по 28 февраля обвиняемый вместе с другими лицами на территории бывшего села Гута Пеняцкая устроил расправу над не менее 500 гражданами СССР.