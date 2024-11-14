В Кремле рассказали о беседах Путина с участниками СВО без камер

Песков: на встречах с участниками СВО Путин долго говорит с ними без камер

На встречах с участниками специальной военной операции (СВО) президент России Владимир Путин всегда долго и по-человечески разговаривает с ними без камер. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, президент постоянно проводит встречи с участниками СВО, в том числе с получившими ранения и увечья. «После официальной части таких встреч, уже в режиме без камер, президент всегда долго и по-человечески с ними разговаривает и имеет таким образом всю полноту информации», — подчеркнул Песков, не раскрыв детали бесед.

Он добавил, что Путин также постоянно получает доклады о реализации мер поддержки раненых российских военных как на федеральном, так и на региональном уровне.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому участникам СВО, ставшим инвалидами из-за полученной в зоне боевых действий травмы, выплатят единовременную выплату в размере четырех миллионов рублей с учетом компенсации за факт травмы.