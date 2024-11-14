Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:15, 14 ноября 2024Россия

В Крыму начали разбор завалов на месте обрушения автомобильного моста

Разбор завалов на месте обрушения моста в Крыму займет около суток
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Разбор завалов на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма займет около суток. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам журналиста Павла Лямцева, в настоящее время сотрудники МЧС разбирают остатки рухнувшего моста, чтобы освободить железнодорожные пути. Он также отметил, что восстановить движение поездов обещают в течение суток.

Ранее в МЧС России сообщили, что между селами Изумрудное и Маслово в Крыму обрушился автомобильный мост. Отмечалось, что обрушение произошло над железнодорожным полотном. На месте происшествия работают 43 сотрудника МЧС и 16 единиц техники. Крымское следственное управление СК РФ сообщило, что обрушение моста произошло при движении перегруженного большегруза. Начата проверка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Анджей Дуда потерял часть пальца. Президенту Польши потребовалась операция

      ФБР провело обыск у предсказавшего победу Трампа главы букмекерского агентства

      Российский FPV-дрон атаковал вертолет Ми-24 ВСУ

      В МИД рассказали о взаимодействии с ЕС после высылки российских дипломатов

      В МИД заявили о провале санкционного блицкрига против России

      Россиянам назвали лучшие способы хранения денег

      Американец описал переезд в Россию фразой «жизнь превратилась в рай»

      Россия одержала победу над Литвой за место в одном из ключевых комитетов ООН

      В МИД оценили выход России из Совета Европы

      В Крыму начали разбор завалов на месте обрушения автомобильного моста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше