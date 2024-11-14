В Крыму начали разбор завалов на месте обрушения автомобильного моста

Разбор завалов на месте обрушения моста в Крыму займет около суток

Разбор завалов на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма займет около суток. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам журналиста Павла Лямцева, в настоящее время сотрудники МЧС разбирают остатки рухнувшего моста, чтобы освободить железнодорожные пути. Он также отметил, что восстановить движение поездов обещают в течение суток.

Ранее в МЧС России сообщили, что между селами Изумрудное и Маслово в Крыму обрушился автомобильный мост. Отмечалось, что обрушение произошло над железнодорожным полотном. На месте происшествия работают 43 сотрудника МЧС и 16 единиц техники. Крымское следственное управление СК РФ сообщило, что обрушение моста произошло при движении перегруженного большегруза. Начата проверка.