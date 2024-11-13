Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:03, 13 ноября 2024Россия

Названа возможная причина обрушения автомобильного моста в Крыму

СК: обрушение моста в Крыму произошло при движении перегруженного большегруза
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Обрушение моста в Джанкойском районе в Крыму произошло при движении перегруженного большегруза. Начата проверка, с таким заявлением выступила пресс-служба крымского следственного управления СК РФ, пишет РИА Новости.

«Организована проверка в связи с происшествием на автодороге Джанкой — Маслово, где в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате происшествия травмы получил водитель грузовика, еще один пострадавший — водитель легкового автомобиля — был госпитализирован. Следователи начали проверку, в ее рамках будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности, добавили в СК.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что между селами Изумрудное и Маслово в Крыму обрушился автомобильный мост, в результате чего пострадали два человека. Отмечалось, что обрушение произошло над железнодорожным полотном. На месте происшествия работают 43 сотрудника МЧС и 16 единиц техники.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия передала Украине девять поварих батальона «Азов». Они попали в плен в Мариуполе весной 2022 года

      Сборная Брунея сыграет товарищеский матч с клубом РПЛ

      Следствие по делу об атаке БПЛА на базу ОМОНа в Белоруссии завершено

      План Украины по ядерной бомбе назвали шантажом

      Трамп назвал кандидата на пост госсекретаря США

      В Белом доме сделали заявление о передаче Байденом Трампу секретных данных

      Назван основной кандидат на пост спецпосланника США по Украине

      ВСУ обстреляли российский город из артиллерии

      Названа возможная причина обрушения автомобильного моста в Крыму

      МЧС раскрыло подробности обрушения автомобильного моста в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше