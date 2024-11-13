Названа возможная причина обрушения автомобильного моста в Крыму

СК: обрушение моста в Крыму произошло при движении перегруженного большегруза

Обрушение моста в Джанкойском районе в Крыму произошло при движении перегруженного большегруза. Начата проверка, с таким заявлением выступила пресс-служба крымского следственного управления СК РФ, пишет РИА Новости.

«Организована проверка в связи с происшествием на автодороге Джанкой — Маслово, где в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате происшествия травмы получил водитель грузовика, еще один пострадавший — водитель легкового автомобиля — был госпитализирован. Следователи начали проверку, в ее рамках будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности, добавили в СК.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что между селами Изумрудное и Маслово в Крыму обрушился автомобильный мост, в результате чего пострадали два человека. Отмечалось, что обрушение произошло над железнодорожным полотном. На месте происшествия работают 43 сотрудника МЧС и 16 единиц техники.