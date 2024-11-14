В московском метро задержали пьяного размахивающего ножом мужчину

В метро Москвы задержали мужчину за размахивание ножом после просьбы не курить

В московском метро задержали мужчину, который размахивал кухонным ножом после просьбы потушить сигарету. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел на станции «Савеловская». Пьяный мужчина достал сигарету и закурил. Двое пассажиров сделали ему замечания. Тогда агрессор достал нож и стал им размахивать. Гражданам удалось сбить злоумышленника с ног и выбить опасный предмет из его руки.

Вскоре полицейские задержали хулигана и изъяли орудие. Возбуждено дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Также фигурант привлечен к административной ответственности по статьям 6.24 («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах») и 20.21 («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») КоАП РФ.

Ранее в метро Санкт-Петербурга бородатый мужчина в капюшоне ударил по голове 15-летнюю местную жительницу.