В Пентагоне признали тяжесть работы по Украине до конца срока президентства Байдена

Пентагон: предстоит тяжелая работа по Украине до конца срока Байдена

Пентагон признал, что ему предстоит тяжелая работа по Украине, чтобы выделить Киеву вооружение на сумму 7,1 миллиарда долларов до конца срока президентства действующего лидера США Джо Байдена, передает РИА Новости.

«Нам предстоит очень тяжело потрудиться, чтобы это произошло», — сказала заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

По ее словам, Соединенные Штаты планируют передавать вооружения Киеву регулярно с учетом наличия ресурсов на армейских складах.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников и советника из правительства Украины сообщила, что министр обороны США Ллойд Остин отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке тактических ракетных комплексов ATACMS. По информации издания, шеф Пентагона заявил украинскому лидеру, что тот просит слишком много.