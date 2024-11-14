В России назвали условие возвращения Mercedes и BMW

Депутат Арефьев допустил возвращение Mecedes и BMW после снятия санкций

Mercedes и BMW могут вернуться на российский рынок в случае снятия антироссийских санкций, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев. Он объяснил, что без этого условия возвращение будет невыгодным для компаний.

«Я слежу за политическими событиями после выборов президента США, и сообщения поступают обнадеживающие, дающие надежду на потепление отношений России и США. Надеюсь, будут сняты санкции по целому ряду направлений. Я не думаю, что ограничения вообще продержатся долго, потому что экономика США и Европы от них страдает, наверное, даже больше, чем российская. Конечно, определенные санкции все равно останутся, но отмена многих возможна», — считает политик.

На фоне отмены санкций Арефьев допустил и возвращение в Россию ушедших брендов, в том числе Mercedes и BMW. Вместе с тем он подчеркнул, что на этом фоне важно будет не допустить ущемления российских компаний.

«Потепление в отношении экономических санкций будет происходить, так что Mercedes и BMW могут вернуться. Сейчас из-за действующих ограничений им это просто невыгодно, — объяснил депутат. — Они правы в том, что есть опасность засилья китайских авто и на российском, и на европейском рынках. В Европе сейчас из-за этого ввели огромные пошлины на ввоз китайских электромобилей. Мы также должны будем защищать внутренний рынок с помощью таможенных пошлин. Надо отрегулировать и себестоимость наших машин, чтобы западные поступали на рынок, но все же ограниченно».

Ранее сообщалось, что Mercedes и BMW могут вернуться на российский авторынок уже в 2025 году. О таких перспективах заговорили из-за потерь автобрендов ввиду санкций и экспансии на освободившийся рынок Китая.