Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:22, 14 ноября 2024Экономика

В России назвали условие возвращения Mercedes и BMW

Депутат Арефьев допустил возвращение Mecedes и BMW после снятия санкций
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Michael Dalder / Reuters

Mercedes и BMW могут вернуться на российский рынок в случае снятия антироссийских санкций, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев. Он объяснил, что без этого условия возвращение будет невыгодным для компаний.

«Я слежу за политическими событиями после выборов президента США, и сообщения поступают обнадеживающие, дающие надежду на потепление отношений России и США. Надеюсь, будут сняты санкции по целому ряду направлений. Я не думаю, что ограничения вообще продержатся долго, потому что экономика США и Европы от них страдает, наверное, даже больше, чем российская. Конечно, определенные санкции все равно останутся, но отмена многих возможна», — считает политик.

На фоне отмены санкций Арефьев допустил и возвращение в Россию ушедших брендов, в том числе Mercedes и BMW. Вместе с тем он подчеркнул, что на этом фоне важно будет не допустить ущемления российских компаний.

«Потепление в отношении экономических санкций будет происходить, так что Mercedes и BMW могут вернуться. Сейчас из-за действующих ограничений им это просто невыгодно, — объяснил депутат. — Они правы в том, что есть опасность засилья китайских авто и на российском, и на европейском рынках. В Европе сейчас из-за этого ввели огромные пошлины на ввоз китайских электромобилей. Мы также должны будем защищать внутренний рынок с помощью таможенных пошлин. Надо отрегулировать и себестоимость наших машин, чтобы западные поступали на рынок, но все же ограниченно».

Ранее сообщалось, что Mercedes и BMW могут вернуться на российский авторынок уже в 2025 году. О таких перспективах заговорили из-за потерь автобрендов ввиду санкций и экспансии на освободившийся рынок Китая.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава района в Курской области похвасталась медалью на встрече с гражданами. Ее освистали, а потом уволили

      Суд продлил арест 13 фигурантам по делу о стрельбе у центрального офиса Wildberries

      Советник Трампа раскрыл его желание закончить конфликт на Украине

      ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару

      Врач посоветовал гладить курицу перед покупкой

      У туристки на Бали остались рубцы на теле из-за севшего на нее насекомого

      В России собрались увеличить лимит сверхурочной работы

      Российские бойцы оценили «Сармат-3»

      Кошку-обнимашку выставили на продажу в России за пять миллионов рублей

      На Западе рассказали о надежде украинских чиновников на действия Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше