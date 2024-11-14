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20:56, 14 ноября 2024Экономика

В России перевыполнили план по переселению из аварийных домов

Хуснуллин заявил о перевыполнении плана по переселению из аварийных домов на 30%
Александра Качан (Редактор)
Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Цели федерального проекта по переселению россиян из аварийных домов, реализация которого завершается в 2024 году, к настоящему моменту перевыполнены почти на 30 процентов. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства России в Telegram-канале.

Хуснуллин напомнил, что за период с 2019-го по 2024 год планировалось расселить 9,9 миллиона «квадратов» и улучшить условия проживания 560,8 тысячи человек. «На начало ноября мы уже расселили 12,8 миллиона квадратных метров аварийных домов, что составляет 128 процентов от плана, и переселили 756,7 тысячи человек – 135 процентов от плана», — рассказал вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что целевые показатели программы выполнили 73 российских региона. С 2025 года программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда войдет в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее в Волгограде несущая стена аварийного жилого дома повисла в воздухе. Она осталась без опоры в результате обрушения перекрытий в цокольном помещении.

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