В российском городе несущая стена в жилом доме повисла в воздухе

В Волгограде несущая стена жилого дома повисла в воздухе после обвала перекрытий

В Волгограде стена жилого дома повисла в воздухе. Собственник боятся оказаться под руинами здания, пишет издание «Новости Волгограда».

Инцидент произошел в доме по улице Удмуртской на юге города. Несущая стена осталась без опоры в результате обрушения перекрытий в цокольном помещении. Как сообщается, они не выдержали нагрузки ввиду общей ветхости постройки. Вдобавок состояние конструкций в здании усугубили частые подтопления. Еще весной в подвале прорвало стояк, с тех пор в нем стоит вода.

Квартировладельцам пришлось самим перекрывать сети и заниматься откачкой воды — управляющая компания помогать отказалась. С наступлением осени ситуация не улучшилась, отопительный сезон жильцы так и не начали. Несмотря на это, им продолжают начислять плату на отопление.

С жалобами они обратились сначала в администрацию, а после, так и не получив ответ, в ведомства. Справедливость обещали восстановить. В ближайшее время районная администрация проведет экспертизу. К тому же власти уже признали дом аварийным — его расселение намечено на сентябрь 2025 года. Пока что горожанам предлагают варианты маневренного жилья.

Ранее часть стены обвалилась в одном из жилых домов в Нижнем Новгороде. Конструкция рухнула прямо на детские кроватки. Детей уберегла случайность. Родители перепутали дни недели и отправились всей семьей в поездку на день раньше — ровно тогда, когда обрушилась стена.